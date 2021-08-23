Игра третьего тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» не была доиграна из-за инцидента, произошедшего за пятнадцать минут до конца встречи. На поле происходили стычки с участием прорвавшихся туда фанатов «Ниццы». Вся эта ситуация началась с брошенной на поле бутылки и действия Димитри Пайе – игрок «Марселя» решил отправить бутылку обратно на трибуну.

После игры Димитри Пайе показал, как он пострадал по итогам стычки с болельщиками «Ниццы». Судя по фото, опубликованному Get French Football News, у Пайе оказалась поцарапана спина.

Dimitri Payet's back. pic.twitter.com/hFmiwg97ni — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

Следующий матч «Марсель» проведёт в субботу, 28 августа. Соперником провансальцев будет «Сент-Этьен».