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Франция. Лига 1

​Пайе показал, как пострадал по итогам стычки с фанатами «Ниццы» фото

23 Августа 2021 • 09:47 Комментировать
Ницца
1:0
Марсель
2.65 3.20 2.80
остановлен
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Игра третьего тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» не была доиграна из-за инцидента, произошедшего за пятнадцать минут до конца встречи. На поле происходили стычки с участием прорвавшихся туда фанатов «Ниццы». Вся эта ситуация началась с брошенной на поле бутылки и действия Димитри Пайе – игрок «Марселя» решил отправить бутылку обратно на трибуну.

После игры Димитри Пайе показал, как он пострадал по итогам стычки с болельщиками «Ниццы». Судя по фото, опубликованному Get French Football News, у Пайе оказалась поцарапана спина.

 

Следующий матч «Марсель» проведёт в субботу, 28 августа. Соперником провансальцев будет «Сент-Этьен».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Димитри Пайе
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