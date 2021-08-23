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Франция. Лига 1

​«Марселю» могут засчитать техническое поражение, президент клуба высказался

23 Августа 2021 • 09:07 Комментировать
Ницца
1:0
Марсель
2.65 3.20 2.80
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Матч чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» не был завершён. Примерно за пятнадцать минут до конца поединка в направлении Димитри Пайе фанаты «Ниццы» бросили бутылку. Игрок «Марселя» направил её обратно на трибуну, что только повысило градус происходящего. Дошло до того, что фанаты «Ниццы» прорвались на футбольное поле, где произошли стычки.

На поле выбегали фанаты «Ниццы», но столкнуться с техническим поражением может «Марсель», поскольку команда отказалась продолжать игру. Между тем, президент провансальцев Пабло Лонгория дал комментарий.

«Судья подтвердил, что нам не обеспечена безопасность. Его решение заключалось в том, чтобы не продолжать матч, но Лига решила иначе. Для нас это неприемлемо», - сказал Лонгория RMC Sport.

Ранее игроки «Марселя» показали, какие повреждения они получили в результате столкновений с поклонниками «Ниццы».  

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ницца Пабло Лонгория
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