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Франция. Лига 1

​Президент «Ниццы» обвинил игроков «Марселя» в срыве матча

23 Августа 2021 • 08:26 Комментировать (1)
Ницца
1:0
Марсель
2.65 3.20 2.80
остановлен
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Воскресный поединок Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» не был доигран (на момент остановки игры счёт был 1:0). После брошенной на поле бутылки Димитри Пайе отправил предмет обратно фанатам хозяев, что повлекло за собой череду неприятных событий с появлением болельщиков на поле.

На скандальную ситуацию отреагировал президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер.

«Катализатором стала реакция двух игроков «Марселя». Жаль, что всё так закончилось. Охрана «Марселя» не должна была выходить на поле и бить наших игроков. Я действительно не понимаю, почему «Марсель» отказался продолжать матч», - сказал Ривьер RMC.

Ранее игроки «Марселя» показали повреждения, которые они получили по итогам стычки с болельщиками «Ниццы».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ницца Жан-Пьер Ривьер
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Комментарии (1)
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Nicholais
23 Августа 2021 в 09:24
Катализатором стала брошенная на поле бутылка. Вообще говоря, это не обеспечение безопасности участников матча - технарь.
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