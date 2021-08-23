​Президент «Ниццы» обвинил игроков «Марселя» в срыве матча

Воскресный поединок Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» не был доигран (на момент остановки игры счёт был 1:0). После брошенной на поле бутылки Димитри Пайе отправил предмет обратно фанатам хозяев, что повлекло за собой череду неприятных событий с появлением болельщиков на поле.

На скандальную ситуацию отреагировал президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер.

«Катализатором стала реакция двух игроков «Марселя». Жаль, что всё так закончилось. Охрана «Марселя» не должна была выходить на поле и бить наших игроков. Я действительно не понимаю, почему «Марсель» отказался продолжать матч», - сказал Ривьер RMC.

Ранее игроки «Марселя» показали повреждения, которые они получили по итогам стычки с болельщиками «Ниццы».