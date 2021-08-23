Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 137 Комментарии
Франция. Лига 1

Футболисты «Марселя» показали свои повреждения после драки с болельщиками «Ниццы»

23 Августа 2021 • 00:48 Комментировать
Ницца
1:0
Марсель
2.65 3.20 2.80
остановлен
1000 рублей бесплатная ставка

Появились новые детали инцидента, произошедшего в матче 3-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем».

Игроки «Олимпика» продемонстрировали, какие увечья им нанесли разъярённые фанаты «орлят». Так, на шее полузащитника «провансальцев» Маттео Гендузи чётко прослеживаются следы от удушья. В результате столкновений с болельщиками пострадали также Луан Перес и Димитри Пайе. Последнему досталось после броска бутылки в спину.

 

 

RMC Sport информирует, что «Марсель» не намерен доигрывать данный матч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ницца Димитри Пайе Маттео Гендузи Луан Перес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 221 минута Ницца 1:0 Марсель 2.65 3.2 2.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Августа
00:48 · Франция. Лига 1
Футболисты «Марселя» показали свои повреждения после драки с болельщиками «Ниццы»
00:22 · Англия. Премьер-лига
Шакири обойдется «Лиону» в 11 миллионов евро
22 Августа
23:05 · Франция. Лига 1
Бош: «Мы очень плохо оборонялись»
21:52 · Испания. Ла Лига
Сарабия не будет выступать за «Реал Сосьедад»
19:55 · Франция. Лига 1
«Ренн» скромно, но заслуженно переиграл «Нант»
18:34 · Франция. Лига 1
«Страсбург» и «Труа» разошлись миром
13:55 · Германия. Бундеслига
​Президент «Баварии»: «Пытаюсь понять, как подписания «ПСЖ» сочетаются с финансовым фэйр-плей» 1
13:44 · Франция. Лига 1
​Икарди пропустит три недели
09:18 · Франция. Лига 1
​Бекхэм ведёт переговоры с Месси по поводу МЛС 1 слухи
21 Августа
23:58 · Франция. Лига 1
«Лилль» упустил победу над «Сент-Этьеном» и застрял в середине таблицы
21:15 · Франция. Лига 1
​«Монако» может обжаловать удаление Головина - агент
21:13 · Франция. Лига 1
Как Головин заработал прямую красную карточку - видео видео
20:12 · Франция. Лига 1
«Монако» снова провалился, у Головина красная карточка
19:52 · Франция. Лига 1
​Головина удалили с поля в матче Лиги 1
17:35 · Франция. Лига 1
​«Монако» - «Ланс» - 0:2 (завершён)
Все новости
Рекомендуем
 