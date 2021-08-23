Футболисты «Марселя» показали свои повреждения после драки с болельщиками «Ниццы»

Появились новые детали инцидента, произошедшего в матче 3-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем».

Игроки «Олимпика» продемонстрировали, какие увечья им нанесли разъярённые фанаты «орлят». Так, на шее полузащитника «провансальцев» Маттео Гендузи чётко прослеживаются следы от удушья. В результате столкновений с болельщиками пострадали также Луан Перес и Димитри Пайе. Последнему досталось после броска бутылки в спину.

Trois joueurs de l'OM blessés pendant les échauffourées ► https://t.co/rkbQXm1rAM pic.twitter.com/dGtB7D25ca — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2021

RMC Sport информирует, что «Марсель» не намерен доигрывать данный матч.