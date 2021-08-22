«Страсбург» и «Труа» разошлись миром

«Страсбург» и «Труа» в матче 3-го тура Лиги 1 сильнейшего не выявили – 1:1.
Поединок на арене «Де ла Мейно» завершился вничью. На гол Йоанна Тузгара хозяева ответили результативным ударом Адриена Томассона.
Для обеих команд набранные очки стали первыми в сезоне.
Протокол игры
|19' Тузгар Йоанн (0:1)
|(1:1) Томассон Адриен 77'
Селс Матц • Фила Карол 39' 63' ( Уорис Маджид ( 63' ) • 75'Перрен Люка • 43'Сиссоко Ибраима • Каси Антони • Льенар Димитри • Томассон Адриен • Прчич Саньин 63' ( Диалло Хабиб ( 63') • Беллегард Жан-Рикнер • Ажорк Людовик • Гамейро Кевин
Запасные: Кавасима Эйдзи • Сиби Маам • Сеная Марвин • Шахири Мехди
Галлон Готье • Эль-Хаджам Уалид 87' ( Кухаревич Николай ( 87') • Жиродон Джимми • Сальмье Йоанн • Тардьё Флориан • Бьянкон Жулиан • 35'Н'Гессан Куаме • Шамбос Дилан 72' ( Лумека Леви ( 72') • Рипар Рено 68' ( Азамум Карим ( 68') • Тузгар Йоанн 72' ( Домингес Брэндон ( 72') • Бальде Мама 87' ( Нассим Шадли ( 87')
Запасные: Бомбо Кальвен • Мулен Жесси • Крастев Филип
22 августа. Стадион "де ла Мейно".