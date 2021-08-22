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Франция. Лига 1

«Страсбург» и «Труа» разошлись миром

22 Августа 2021 • 18:34 Комментировать
Страсбург
1:1
Труа
окончен
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«Страсбург» и «Труа» в матче 3-го тура Лиги 1 сильнейшего не выявили – 1:1.

Поединок на арене «Де ла Мейно» завершился вничью. На гол Йоанна Тузгара хозяева ответили результативным ударом Адриена Томассона.

Для обеих команд набранные очки стали первыми в сезоне.

Протокол игры  
Страсбург 1:1 Труа
    19' Тузгар Йоанн (0:1)
(1:1) Томассон Адриен 77'    
Селс Матц Фила Карол   39'   63' (Уорис Маджид (   63'   75') Перрен Люка   43' Сиссоко Ибраима Каси Антони Льенар Димитри Томассон Адриен Прчич Саньин   63' (Диалло Хабиб (   63') Беллегард Жан-Рикнер Ажорк Людовик Гамейро Кевин
Запасные: Кавасима Эйдзи Сиби Маам Сеная Марвин Шахири Мехди
Галлон Готье Эль-Хаджам Уалид   87' (Кухаревич Николай (   87') Жиродон Джимми Сальмье Йоанн Тардьё Флориан Бьянкон Жулиан   35' Н'Гессан Куаме Шамбос Дилан   72' (Лумека Леви (   72') Рипар Рено   68' (Азамум Карим (   68') Тузгар Йоанн   72' (Домингес Брэндон (   72') Бальде Мама   87' (Нассим Шадли (   87')
Запасные: Бомбо Кальвен Мулен Жесси Крастев Филип
22 августа. Стадион "де ла Мейно".

 

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окончен Лион 3:3 Клермон
окончен Монпелье 3:1 Лорьян 2.25 3.3 3.3
окончен Бордо 1:1 Анже
окончен Метц 1:1 Реймс 2.35 2.9 3.55
окончен Страсбург 1:1 Труа 2.05 3.35 3.85
окончен Ренн 1:0 Нант
22.08  21:45 Ницца ... Марсель 2.65 3.3 2.75
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