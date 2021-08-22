Кто и сколько заработал на переходе Месси

Главный трансфер этого лета – переход Лионеля Месси в «ПСЖ». Аргентинец ушёл в парижский клуб в статусе свободного агента, так что «Барселона» не заработала на нём ни цента. Однако были и те, кто серьёзно озолотился на трансфере Лео.

Официальной информации о том, сколько же всё-таки зарабатывает Лионель Месси в «ПСЖ» естественно нет. Мы лишь можем опираться за информацию европейских футбольных СМИ и инсайдеров.

Так, например, испанский таблоид Deportes Cuatro сообщает, что заработная плата Месси за два года контракта составит 74 миллиона евро. Если Лео продлит соглашение ещё на год, то получит 111 миллионов.

50 миллионов евро Месси получил единоразово в качестве подписного бонуса и ещё 13 получит по итогам первого сезона в составе парижан. Думаете это всё? Не тут-то было. Его отец, Хорхе, являющийся заодно и агентом своего сына, получил комиссионных на 15 миллионов евро. Вот и говорите потом, что Месси достался «ПСЖ» бесплатно.

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Французское издание L’Equipe немного занижает сумму зарплаты аргентинца в «ПСЖ», полагая, что он получит там 40 миллионов евро чистыми. Такая цифра немного смущает, учитывая, что по последнему контракту в «Барселоне» он получал примерно 71 миллион евро в год.

Естественно, что «ПСЖ» серьёзно заработал и заработает на переходе Месси. Совсем недавно Георгий Черданцев выдал феерический опус о том, что парижане как-то умудрились продать 250 тысяч футболок с фамилией Месси в первый день после объявления трансфера. Естественно, что такого количества футболок «ПСЖ» не продал и не мог продать. Реальное число – около 20 тысяч. Только вот парижане не получают всю сумму от проданной футболке. У них лишь есть сумма по спонсорскому контракту, не более.

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К слову, одним из спонсоров «ПСЖ» является фирма Air Jordan, которая принадлежит бывшему игроку «Чикаго Буллз» Майклу Джордану. Она получает около 5% с каждой проданной экипировки парижского клуба. Несколько французских источников, в том числе TyC Sports, сообщили, что фирма Джордана заработала благодаря Месси около 5 миллионов евро.

Любопытно, что Месси ушёл из «Барселоны», но каталонский клуб всё ещё должен своей аргентинской легенде. «Барса» не доплатила за прошлые годы Месси более 50 миллионов евро. Бывший президент клуба Хосеп Бартомеу попросил Лео о рассрочке. Предполагается, что «Барселона» должна погасить свой долг к концу 2022 года.