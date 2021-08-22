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Франция. Лига 1

​Икарди пропустит три недели

22 Августа 2021 • 13:44 Комментировать
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Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди пропустит три недели из-за травмы плеча, полученной в пятничном матче чемпионата против «Бреста». Об этом сообщается на официальном сайте французской Лиги 1. При этом на сайте «ПСЖ» свежей информации о состоянии Икарди пока опубликовано не было.

По данным пресс-службы Лиги 1, обследование выявило отсутствие перелома у Икарди, однако повреждение оказалось достаточно серьёзным. Таким образом, Мауро Икарди вернётся в строй ближе к средине сентября.

В трёх прошедших матчах сезона в чемпионате Франции Мауро Икарди забил дважды, расписавшись в воротах «Труа» и «Страсбурга».  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди
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