Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди пропустит три недели из-за травмы плеча, полученной в пятничном матче чемпионата против «Бреста». Об этом сообщается на официальном сайте французской Лиги 1. При этом на сайте «ПСЖ» свежей информации о состоянии Икарди пока опубликовано не было.

По данным пресс-службы Лиги 1, обследование выявило отсутствие перелома у Икарди, однако повреждение оказалось достаточно серьёзным. Таким образом, Мауро Икарди вернётся в строй ближе к средине сентября.

В трёх прошедших матчах сезона в чемпионате Франции Мауро Икарди забил дважды, расписавшись в воротах «Труа» и «Страсбурга».