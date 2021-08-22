Дэвид Бекхэм, который возглавляет группу инвесторов клуба МЛС «Интер Майами», ведёт переговоры с Лионелем Месси по поводу возможности его перехода в свой клуб после истечения срока контракта с «ПСЖ». Об этом стало известно Mirror Sport. Напомним, что несколько недель назад Месси заключил с парижанами трудовое соглашение на два сезона с возможностью продления ещё на год.

Ранее Бекхэм говорил о своём желании подписать в «Интер Майами» футболистов калибра Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Добавим, что «Интер Майами» является достаточно молодым клубом. Он выступает в МЛС с 2020 года.