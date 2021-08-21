Известный итальянский тренер предложил свои услуги «ПСЖ»

Итальянский специалист Клаудио Раньери, поработавший в лондонском «Челси», туринском «Ювентусе» и «Лестере», выразил восхищение составом «ПСЖ». Кроме того, он заявил о желании поработать в парижском клубе.

«Любой тренер мечтает поработать в большом клубе. Вы просто взгляните на их состав. За «ПСЖ» играют настоящие чемпионы. Эта команда нацелена исключительно на успех. У них в атаке трио Месси - Неймар - Мбаппе. Это просто невероятно. Я бы хотел их тренировать», - передает слова 69-летнего наставника tuttomercatoweb.

Последним местом работы Раньери была генуэзская «Сампдория». Наставник покинул команду по окончании сезона-2020/2021.