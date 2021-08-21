Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 136 Комментарии
Франция. Лига 1

Известный итальянский тренер предложил свои услуги «ПСЖ»

21 Августа 2021 • 15:45 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Итальянский специалист Клаудио Раньери, поработавший в лондонском «Челси», туринском «Ювентусе» и «Лестере», выразил восхищение составом «ПСЖ». Кроме того, он заявил о желании поработать в парижском клубе.

«Любой тренер мечтает поработать в большом клубе. Вы просто взгляните на их состав. За «ПСЖ» играют настоящие чемпионы. Эта команда нацелена исключительно на успех. У них в атаке трио Месси - Неймар - Мбаппе. Это просто невероятно. Я бы хотел их тренировать», - передает слова 69-летнего наставника tuttomercatoweb.

Последним местом работы Раньери была генуэзская «Сампдория». Наставник покинул команду по окончании сезона-2020/2021.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Монако 0:0 Ланс 1.77 3.65 4.8
21.08  22:00 Сент-Этьен ... Лилль 3.1 3.2 2.4
22.08  14:00 Лион ... Клермон
22.08  16:00 Монпелье ... Лорьян 2.2 3.2 3.5
22.08  16:00 Бордо ... Анже
22.08  16:00 Метц ... Реймс 2.35 2.9 3.55
22.08  16:00 Страсбург ... Труа 2.05 3.35 3.85
22.08  18:00 Ренн ... Нант
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
17:35 · Франция. Лига 1
​«Монако» - «Ланс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:45 · Франция. Лига 1
Известный итальянский тренер предложил свои услуги «ПСЖ»
15:35 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал переход форварда «Монако»
15:02 · Франция. Лига 1
«Ницца» - «Марсель»: прогноз и ставка на матч Лиги 1 – 22 августа 2021
13:25 · Франция. Лига 1
Несколько клубов охотятся на форварда «Монако» 1
12:28 · Франция. Лига 1
Мбаппе - второй по голам в топ-5 лигах среди игроков не старше 23 лет
12:13 · Испания. Ла Лига
Рамос просил Анчелотти помочь остаться в «Реале»
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» в шаге от подписания молодого таланта Лиги 1 слухи
11:48 · Россия. Премьер-лига
Агент опроверг интерес ЦСКА к форварду «Генгама»
11:32 · Франция. Лига 1
Головин попал на афишу матча «Монако» - «Ланс» фото
11:19 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделает солидное предложение по Мбаппе перед трансферным дедлайном
10:26 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» рискует лишиться одного из звёздных форвардов из-за травмы
10:01 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Не сказать, что полностью доволен командой»
09:29 · Франция. Лига 1
Тодибо – про Месси: «На тренировках нам нельзя было его трогать» 2
09:28 · Франция. Лига 1
Мбаппе впервые с марта 2017 года забил головой в Лиге 1
Все новости
Рекомендуем
 