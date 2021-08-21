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Франция. Лига 1

Несколько клубов охотятся на форварда «Монако»

21 Августа 2021 • 13:25 Комментировать (1)
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Нападающий Кейта Бальде, правами на которого владеет «Монако», пользуется спросом среди европейских клубов. Об этом сообщает на своих страницах Sky Sport Italia.

Итальянские журналисты утверждают, что в подписании 26-летнего африканского голеадора заинтересованы «Валенсия», «Уотфорд» и «Фенербахче».

Прошлый сезон сенегальский футболист провел на правах аренды в итальянском чемпионате. Бальде защищал цвета генуэзской «Сампдории». Форвард принял участие в 25 матчах Серии А, записав на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.

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Монако Кейта Бальде Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
21 Августа 2021 в 13:28
Ну и чё тут думать,продавайте .От лишнего груза надо избавляться ,толку с него).
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21.08  18:00 Монако ... Ланс 1.77 3.65 4.8
21.08  22:00 Сент-Этьен ... Лилль 3.1 3.2 2.4
22.08  14:00 Лион ... Клермон
22.08  16:00 Монпелье ... Лорьян 2.2 3.2 3.5
22.08  16:00 Бордо ... Анже
22.08  16:00 Метц ... Реймс 2.35 2.9 3.55
22.08  16:00 Страсбург ... Труа 2.05 3.35 3.85
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