Несколько клубов охотятся на форварда «Монако»

Нападающий Кейта Бальде, правами на которого владеет «Монако», пользуется спросом среди европейских клубов. Об этом сообщает на своих страницах Sky Sport Italia.

Итальянские журналисты утверждают, что в подписании 26-летнего африканского голеадора заинтересованы «Валенсия», «Уотфорд» и «Фенербахче».

Прошлый сезон сенегальский футболист провел на правах аренды в итальянском чемпионате. Бальде защищал цвета генуэзской «Сампдории». Форвард принял участие в 25 матчах Серии А, записав на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.