Сампаоли назвал Галтье «одним из лучших тренеров мира»

Коуч «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Ниццей» в отчётном туре французского чемпионата.

«Это будет крайне непростой поединок для нашего клуба. У «Ниццы» немало молодых исполнителей, они улучшили качество своего состава по сравнению с прошлым годом.

«Ницца» в отличной форме. Возможно, они постараются сделать то, что удалось «Лиллю» в минувшей кампании», - отметил Сампаоли в интервью L’Equipe.

Также аргентинский менеджер «Олимпика» назвал своего коллегу по цеху Кристофа Галтье «одним из лучших тренеров мира».

К слову, именно 54-летний французский специалист привёл в прошлом сезоне «догов» к победе в Лиге 1.