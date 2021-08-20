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Франция. Лига 1

Сампаоли назвал Галтье «одним из лучших тренеров мира»

20 Августа 2021 • 20:48 Комментировать
Ницца
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Марсель
2.75 3.35 2.60
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Коуч «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Ниццей» в отчётном туре французского чемпионата.

«Это будет крайне непростой поединок для нашего клуба. У «Ниццы» немало молодых исполнителей, они улучшили качество своего состава по сравнению с прошлым годом.

«Ницца» в отличной форме. Возможно, они постараются сделать то, что удалось «Лиллю» в минувшей кампании», - отметил Сампаоли в интервью L’Equipe.

Также аргентинский менеджер «Олимпика» назвал своего коллегу по цеху Кристофа Галтье «одним из лучших тренеров мира».

К слову, именно 54-летний французский специалист привёл в прошлом сезоне «догов» к победе в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ницца Кристоф Галтье Хорхе Сампаоли
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