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​Кабальеро сравнил Месси с Майклом Джорданом

20 Августа 2021 • 17:53 Комментировать
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Аргентинский вратарь Вилли Кабальеро высказался по поводу Лионеля Месси, перебравшегося летом в «ПСЖ».

«Месси – машина. Он хочет побеждать даже тогда, когда тренируется. Если вы смотрели «Последний танец» с Майклом Джорданом, то Месси точно такой же. Он не может смириться с проигрышем, даже если речь идёт о каком-то неважном матче», - рассказал Кабальеро Goal.com.

Напомним, что Лионель Месси подписал контракт с «ПСЖ» на два года с возможностью продления ещё на один сезон. В настоящее время звёздный аргентинский нападающий набирает оптимальную игровую форму.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Вилли Кабальеро
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