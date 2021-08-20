​Кабальеро сравнил Месси с Майклом Джорданом

Аргентинский вратарь Вилли Кабальеро высказался по поводу Лионеля Месси, перебравшегося летом в «ПСЖ».

«Месси – машина. Он хочет побеждать даже тогда, когда тренируется. Если вы смотрели «Последний танец» с Майклом Джорданом, то Месси точно такой же. Он не может смириться с проигрышем, даже если речь идёт о каком-то неважном матче», - рассказал Кабальеро Goal.com.

Напомним, что Лионель Месси подписал контракт с «ПСЖ» на два года с возможностью продления ещё на один сезон. В настоящее время звёздный аргентинский нападающий набирает оптимальную игровую форму.