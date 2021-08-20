Пилар Рубио, жена испанского защитника Серхио Рамоса, разместила в своем инстаграм-аккаунте пикантный снимок. На фотографии женщина позирует в черном купальнике, акцентируя внимание на ягодицах.

Рамос состоит в отношениях с 43-летней Рубио с 2012 года. Пара воспитывает четырех детей.

Напомним, что этим летом Серхио покинул мадридский «Реал», цвета которого защищал с 2005 года. В статусе свободного агента Рамос переехал во Францию, подписав контракт со столичным «ПСЖ». Трудовое соглашение опытного испанца с парижским грандом рассчитано до середины 2023 года.