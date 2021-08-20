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Франция. Лига 1

Жена Серхио Рамоса опубликовала пикантный снимок в «Инстаграме» фото

20 Августа 2021 • 11:32 Комментировать (2)
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Пилар Рубио, жена испанского защитника Серхио Рамоса, разместила в своем инстаграм-аккаунте пикантный снимок. На фотографии женщина позирует в черном купальнике, акцентируя внимание на ягодицах.

Рамос состоит в отношениях с 43-летней Рубио с 2012 года. Пара воспитывает четырех детей.

Напомним, что этим летом Серхио покинул мадридский «Реал», цвета которого защищал с 2005 года. В статусе свободного агента Рамос переехал во Францию, подписав контракт со столичным «ПСЖ». Трудовое соглашение опытного испанца с парижским грандом рассчитано до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Рамос Пилар Рубио
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Комментарии (2)
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ARTUR
20 Августа 2021 в 11:45
а что им еще делать ??? хотя для 43 лет после 4 родов конечно выглядит достойно , имея такие бабосы по другому было бы стыдно выглядеть )) да и професия обязывает , молодец !!
AlessandroDP
20 Августа 2021 в 11:43
И? Просто фото в купальнике. Сча только ленивая не выкладывает свои пятые точки, а тут супруга знаменитости, да еще и мать 4-х детей. Только поаплодировать можно!
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