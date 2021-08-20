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Франция. Лига 1

Доннарумма указал на недостаток Месси

20 Августа 2021 • 09:51 Комментировать (2)
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Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма рассказал о тренировках в «ПСЖ», при этом высказавшись об аргентинском нападающем Лионеле Месси.

«Это просто невероятно, не ожидал, что буду тренироваться вместе с Месси. В нашей команде очень много звездных игроков. Лео уже усердно отрабатывает на тренировках. У него потрясающая левая нога, а с правой нужно поработать», - передает слова вратаря Corriere della Sera.

Доннарумма и Месси пополнили ряды парижского гранда этим летом. Игроки перешли в клуб на правах свободных агентов.

Ближайший матч «ПСЖ» проведет против «Бреста» 20 августа. Месси пропустит эту встречу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
20 Августа 2021 в 11:39
в Барсе за такие слова его бы уже сгноили )))
Ale10JUFC
20 Августа 2021 в 10:00
Да как он смеет указывать богу футбола на его недостатки , срочно перевести его в дубль и загноить там на скамейке запасных.
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