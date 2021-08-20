Доннарумма указал на недостаток Месси

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма рассказал о тренировках в «ПСЖ», при этом высказавшись об аргентинском нападающем Лионеле Месси.

«Это просто невероятно, не ожидал, что буду тренироваться вместе с Месси. В нашей команде очень много звездных игроков. Лео уже усердно отрабатывает на тренировках. У него потрясающая левая нога, а с правой нужно поработать», - передает слова вратаря Corriere della Sera.

Доннарумма и Месси пополнили ряды парижского гранда этим летом. Игроки перешли в клуб на правах свободных агентов.

Ближайший матч «ПСЖ» проведет против «Бреста» 20 августа. Месси пропустит эту встречу.