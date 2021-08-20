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Эмерсон прокомментировал переход из «Челси» в «Лион»

20 Августа 2021 • 08:32 Комментировать
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Защитник Эмерсон, перебравшийся из лондонского «Челси» в «Лион» на правах аренды, прокомментировал свой трансфер посредством твиттер-аккаунта.

«Новая команда, новая цель. Только вместе. Вперед, «Лион», - гласит сообщение 27-летнего футболиста.

Французский клуб оформил аренду Эмерсона до окончания сезона-2021/2022.

В минувшем сезоне защитник не был основным игроком «пенсионеров». Он принял участие в 15 поединках, записав на свой счет один забитый мяч.

Эмерсон может дебютировать за «ткачей» в матче против «Клермона». Встреча состоится в воскресенье, 22 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Эмерсон
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