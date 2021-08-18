Форвард Килиан Мбаппе продолжает регулярно оказываться в центре трансферных слухов. Между тем, в программе El Larguero на радио Cadena SER прозвучала информация о том, что Мбаппе уже озвучил решение по своему будущему самым близким партнёрам по «ПСЖ». По данным источника, талантливый форвард рассказал, что остаётся в команде на сезон 2021/2022.

Отмечается, что приоритетом для Килиана Мбаппе остаётся «Реал». Форвард сможет переехать в мадридский клуб в следующем году в статусе свободного агента, если до того момента не продлит контракт с «ПСЖ».

Напомним, что за «ПСЖ» Килиан Мбаппе играет с лета 2017 года после перехода из «Монако».