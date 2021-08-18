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Франция. Лига 1

​Мбаппе озвучил решение по своему будущему слухи

18 Августа 2021 • 16:23 Комментировать
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Форвард Килиан Мбаппе продолжает регулярно оказываться в центре трансферных слухов. Между тем, в программе El Larguero на радио Cadena SER прозвучала информация о том, что Мбаппе уже озвучил решение по своему будущему самым близким партнёрам по «ПСЖ». По данным источника, талантливый форвард рассказал, что остаётся в команде на сезон 2021/2022.

Отмечается, что приоритетом для Килиана Мбаппе остаётся «Реал». Форвард сможет переехать в мадридский клуб в следующем году в статусе свободного агента, если до того момента не продлит контракт с «ПСЖ».

Напомним, что за «ПСЖ» Килиан Мбаппе играет с лета 2017 года после перехода из «Монако».


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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