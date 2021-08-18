В «ПСЖ» высказались о будущем Мбаппе

Форвард Килиан Мбаппе, стремящийся к переходу в мадридский «Реал», останется в «ПСЖ» как минимум до зимы. Об этом рассказал спортивный директор парижского клуба Леонардо в беседе с журналистом Тоньо Гарсией.

Функционер отметил, что команда уже в курсе того, что 22-летний нападающий остается.

Ранее в СМИ сообщалось о желании Мбаппе перейти в «королевский» клуб этим летом. Нападающий собирался обратиться с просьбой к руководству «ПСЖ» о трансфере в «Реал».

Килиан перебрался в парижский клуб из «Монако». Контракт звездного нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.