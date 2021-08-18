«Лион» решил устроить массовую чистку

«Лион» провально выступил во втором туре чемпионата Франции, потерпев поражение от «Анже» со счетом 0:3. После этой неудачи руководство задумалось над расставанием с группой футболистов.

Согласно информации Get French Football News, спортдир «ткачей» Жуниньо принял решение указать на двери сразу пятерым игрокам. Речь идет о Максвелле Корне, Тьяго Мендесе, Уссеме Ауа, Райане Шерки и Исламе Слимани. Функционер крайне недоволен отношением футболистов к делу.

Ранее СМИ сообщали, что «Лион» принял решение расстаться с защитником Марсело из-за его неудовлетворительной игровой формы.