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Франция. Лига 1

«Лион» решил устроить массовую чистку

18 Августа 2021 • 10:12 Комментировать (2)
Анже
3:0
Лион
окончен
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«Лион» провально выступил во втором туре чемпионата Франции, потерпев поражение от «Анже» со счетом 0:3. После этой неудачи руководство задумалось над расставанием с группой футболистов.

Согласно информации Get French Football News, спортдир «ткачей» Жуниньо принял решение указать на двери сразу пятерым игрокам. Речь идет о Максвелле Корне, Тьяго Мендесе, Уссеме Ауа, Райане Шерки и Исламе Слимани. Функционер крайне недоволен отношением футболистов к делу.

Ранее СМИ сообщали, что «Лион» принял решение расстаться с защитником Марсело из-за его неудовлетворительной игровой формы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Juve96
18 Августа 2021 в 10:30
неужели Ауар сдулся?
Стэтхэм на минималках
18 Августа 2021 в 10:43
А год назад хотели его все к нам в Юве. Может без мотивации играет, хочет уйти, за небольшие гроши можно было бы взять, но надо кого-то продавать, а с этим проблемы)
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