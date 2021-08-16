«Лион» подпишет защитника «ПСЖ»

Защитник Левен Кюрзава близок к смене команды в текущее трансферное окно. Об этом сообщает на своих страницах Footmercato.

Новым местом работы 28-летнего футболиста станет «Лион». Стороны уже вступили в переговоры и близки к договоренности по трансферу.

Кюрзава покинет «ПСЖ» в связи с приходом в команду Ашрафа Хакими. С подписанием марокканца игровое время Левена в парижском клубе значительно уменьшится.

Кюрзава играет за столичный коллектив с 2015 года. Действующее соглашение защитника рассчитано до окончания сезона-2023/2024. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.