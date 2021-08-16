Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 210 Комментарии
Франция. Лига 1

«Лион» подпишет защитника «ПСЖ»

16 Августа 2021 • 13:28 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Защитник Левен Кюрзава близок к смене команды в текущее трансферное окно. Об этом сообщает на своих страницах Footmercato.

Новым местом работы 28-летнего футболиста станет «Лион». Стороны уже вступили в переговоры и близки к договоренности по трансферу.

Кюрзава покинет «ПСЖ» в связи с приходом в команду Ашрафа Хакими. С подписанием марокканца игровое время Левена в парижском клубе значительно уменьшится.

Кюрзава играет за столичный коллектив с 2015 года. Действующее соглашение защитника рассчитано до окончания сезона-2023/2024. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ Левен Кюрзава Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
14:20 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе попросит президента «ПСЖ» вступить в переговоры с «Реалом» 1 слухи
13:46 · Германия. Бундеслига
Дракслер может вернуться в Бундеслигу 1
13:28 · Франция. Лига 1
«Лион» подпишет защитника «ПСЖ»
12:31 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на очередного звёздного футболиста, которого хочет подписать бесплатно
09:07 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» предложил улучшенный контракт Мбаппе, форвард ответил клубу 3
08:06 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ хочет бесплатно подписать Мбаппе
00:42 · Франция. Лига 1
Мбаппе в отличие от одноклубников проигнорировал день рождения Эрреры
15 Августа
23:50 · Франция. Лига 1
«Марсель» не удержал перевес в два гола в матче с «Бордо»
23:33 · Франция. Лига 1
Игрок «Бордо» во время матча потерял сознание
20:21 · Франция. Лига 1
«Ланс» с «Сент-Этьеном» сыграли в боевую ничью
18:02 · Франция. Лига 1
«Клермон Фут» вышел в лидеры Лиги 1, обыграв «Труа»
16:13 · Франция. Лига 1
«Анже» устроил разгром «Лиону»
11:28 · Франция. Лига 1
Представление новичков и результативная победа «ПСЖ» - видео видео
10:26 · Франция. Лига 1
​Почеттино ответил на вопрос о свисте фанатов в адрес Мбаппе
14 Августа
23:53 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» пока без Месси разобрался со «Страсбургом» 3
Все новости
Рекомендуем
 