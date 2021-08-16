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Франция. Лига 1

«ПСЖ» предложил улучшенный контракт Мбаппе, форвард ответил клубу

16 Августа 2021 • 09:07 Комментировать
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Руководство «ПСЖ» по-прежнему ведет переговоры с форвардом Килианом Мбаппе о пролонгации сотрудничества. Об этом рапортует на своих страницах газета Marca.

По данным испанских журналистов, парижский гранд предложил звездному нападающему контракт на шесть лет с повешением оклада до уровня бразильца Неймара. Однако Килиан в очередной раз ответил отказом.

Мбаппе горит желанием продолжить карьеру в мадридском «Реале». Также интерес к нему проявляет «Ливерпуль».

Действующее трудовое соглашение нападающего с парижанами рассчитано до окончания сезона-2021/2022.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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