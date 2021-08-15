Игрок «Бордо» во время матча потерял сознание

В матче второго тура французской Лиги 1 «Марсель» - «Бордо» игра была прервана в начале первого тайма. Игрок гостей Сэмьюэл Калу стоял в стенке перед исполнением штрафного удара и еще до свистка потерял сознание. Медики срочно выбежали на поле, а у болельщиков сразу возникли ассоциации с проблемами Кристиана Эриксена во второй игровой день на Евро-2020.

К счастью, Калу был приведен в чувство и заменен на 14-й минуте на Реми Удена. Наверняка футболиста ждет углубленное медицинское обследование. Мы же пожелаем ему крепкого здоровья.

В середине второго тайма команды играют вничью 2:2.