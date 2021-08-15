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Франция. Лига 1

Игрок «Бордо» во время матча потерял сознание

15 Августа 2021 • 23:33 Комментировать
Марсель
2:2
Бордо
окончен
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В матче второго тура французской Лиги 1 «Марсель» - «Бордо» игра была прервана в начале первого тайма. Игрок гостей Сэмьюэл Калу стоял в стенке перед исполнением штрафного удара и еще до свистка потерял сознание. Медики срочно выбежали на поле, а у болельщиков сразу возникли ассоциации с проблемами Кристиана Эриксена во второй игровой день на Евро-2020.

К счастью, Калу был приведен в чувство и заменен на 14-й минуте на Реми Удена.  Наверняка футболиста ждет углубленное медицинское обследование. Мы же пожелаем ему крепкого здоровья.

В середине второго тайма команды играют вничью 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Марсель сэмьюэл калу
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окончен Ланс 2:2 Сент-Этьен 2.05 3.5 3.55
окончен Марсель 2:2 Бордо 1.5 4.25 6.6
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