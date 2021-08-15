«Анже» устроил разгром «Лиону»

«Лион» проваливает старт нового сезона. Во втором туре Лиги 1 «ткачи» гостили у «Анже» и проиграли со счётом 0:3, к тому же остались в меньшинстве на заключительную треть поединка.
У «Лиона» всего одно очко после двух туров, у его соперника - шесть.
Протокол игры
|(1:0) Буфаль Софьян 20'
|(2:0) Фильо Марсело 53'
|(3:0) Azzedine Ounahi 77'
Бернардони Поль • Мансо Венсан • Траоре Исмаэль • Томас Ромейн • Кабо Джимми • Менди Батиста • 82'Мангани Тома 81' ( Капель Пьеррик ( 81') • Думбия Сулейман 86' ( Перейра-Лаже Матиаш ( 86') • Буфаль Софьян 75' ( Azzedine Ounahi ( 75') • Фюльжени Анжело 80' ( Нинга Родрике ( 80') • Чо Мохамед-Али 74' ( Баокен Стефан ( 74')
Запасные: Петкович Даниель • Эбосс Энцо • Тиуб Сада • Таиби Ванисс
Лопеш Антони • Дюбуа Лео • Фильо Марсело • 36'Люкеба Кастелло 3' 46' ( Мендес Тьяго ( 46') • Корне Максвелл 49' • 65'Пакета Лукас 46' ( Диоманде Синали ( 46' ) • 87'Бруно Моура 46' ( Какере Максанс ( 46') • Ауа Уссем • Экамби Карл Токо 82' ( Кадевере Тино ( 82') • Дембеле Мусса II • Слимани Ислам 69' ( Henrique X ( 69')
Запасные: Шерки Райан • Гюсто Мало • Барколя Малькольм
15 августа. Стадион "Раймон Копа" (Анже).