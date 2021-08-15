«Анже» устроил разгром «Лиону»

«Лион» проваливает старт нового сезона. Во втором туре Лиги 1 «ткачи» гостили у «Анже» и проиграли со счётом 0:3, к тому же остались в меньшинстве на заключительную треть поединка.

У «Лиона» всего одно очко после двух туров, у его соперника - шесть.