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Франция. Лига 1

«Анже» устроил разгром «Лиону»

15 Августа 2021 • 16:13 Комментировать
Анже
3:0
Лион
окончен
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«Лион» проваливает старт нового сезона. Во втором туре Лиги 1 «ткачи» гостили у «Анже» и проиграли со счётом 0:3, к тому же остались в меньшинстве на заключительную треть поединка.

У «Лиона» всего одно очко после двух туров, у его соперника - шесть.

Протокол игры  
Анже 3:0 Лион
(1:0) Буфаль Софьян 20'    
(2:0) Фильо Марсело 53'    
(3:0) Azzedine Ounahi 77'    
Бернардони Поль Мансо Венсан Траоре Исмаэль Томас Ромейн Кабо Джимми Менди Батиста   82' Мангани Тома   81' (Капель Пьеррик (   81') Думбия Сулейман   86' (Перейра-Лаже Матиаш (   86') Буфаль Софьян   75' (Azzedine Ounahi (   75') Фюльжени Анжело   80' (Нинга Родрике (   80') Чо Мохамед-Али   74' (Баокен Стефан (   74')
Запасные: Петкович Даниель Эбосс Энцо Тиуб Сада Таиби Ванисс
Лопеш Антони Дюбуа Лео Фильо Марсело   36' Люкеба Кастелло   3'   46' (Мендес Тьяго (   46') Корне Максвелл   49'   65' Пакета Лукас   46' (Диоманде Синали (   46'   87') Бруно Моура   46' (Какере Максанс (   46') Ауа Уссем Экамби Карл Токо   82' (Кадевере Тино (   82') Дембеле Мусса II Слимани Ислам   69' (Henrique X (   69')
Запасные: Шерки Райан Гюсто Мало Барколя Малькольм
15 августа. Стадион "Раймон Копа" (Анже).

 

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Лион Анже
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окончен Анже 3:0 Лион
Идет 41 минута Брест 0:0 Ренн
Идет 41 минута Нант 1:0 Метц 2.35 3.25 3.15
Идет 41 минута Реймс 2:2 Монпелье 2.65 3.15 2.8
Идет 40 минута Клермон Фут 0:0 Труа 2.05 3.45 3.65
15.08  18:00 Ланс ... Сент-Этьен 2.05 3.55 3.5
15.08  21:45 Марсель ... Бордо 1.6 4 5.7
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