Почеттино рассказал, что думает о Месси

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о подписании звездного аргентинского форварда Лионеля Месси, ранее выступавшего за каталонскую «Барселону».

«Я давно слежу за выступлениями Лео, мне очень нравится его игра. Месси всем доволен в Париже, это видно. Также хотелось бы отметить, что у меня с ним общее прошлое, связанное с «Ньюэлл Олд Бойз», - передает слова специалиста портал Goal.com.

34-летний нападающий перешел в парижский гранд на этой неделе. Лионель подписал с клубом двухлетний контракт с возможностью пролонгации на один сезон. За «ПСЖ» Месси будет выступать под 30-м номером.