Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 173 Комментарии
Франция. Лига 1

Почеттино рассказал, что думает о Месси

14 Августа 2021 • 14:53 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о подписании звездного аргентинского форварда Лионеля Месси, ранее выступавшего за каталонскую «Барселону».

«Я давно слежу за выступлениями Лео, мне очень нравится его игра. Месси всем доволен в Париже, это видно. Также хотелось бы отметить, что у меня с ним общее прошлое, связанное с «Ньюэлл Олд Бойз», - передает слова специалиста портал Goal.com.

34-летний нападающий перешел в парижский гранд на этой неделе. Лионель подписал с клубом двухлетний контракт с возможностью пролонгации на один сезон. За «ПСЖ» Месси будет выступать под 30-м номером.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.08  18:00 Лилль ... Ницца 1.8 3.5 4.75
14.08  22:00 ПСЖ ... Страсбург 1.2 7.1 12.8
15.08  14:00 Анже ... Лион
15.08  16:00 Брест ... Ренн
15.08  16:00 Нант ... Метц 2.35 3.25 3.15
15.08  16:00 Реймс ... Монпелье 2.65 3.15 2.8
15.08  16:00 Клермон Фут ... Труа 2.05 3.45 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
14:53 · Франция. Лига 1
Почеттино рассказал, что думает о Месси
13:46 · Италия. Серия А
Ди Мария: «Роналду наверняка хочет оказаться в «ПСЖ» 2
12:57 · Франция. Лига 1
Известна степень серьёзности травмы Головина
12:42 · Франция. Лига 1
Месси и Неймар пропустят матч со «Страсбургом» 2
11:58 · Франция. Лига 1
Ди Мария: «Я играл с Роналду, Мбаппе, Неймаром, но никто из них не похож на Месси» 1
11:31 · Франция. Лига 1
Ковач прокомментировал травму Головина
11:13 · Италия. Серия А
В «Монако» отреагировали на слухи о подписании Роналду 3
09:59 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готовит очередной громкий трансфер 5
09:35 · Франция. Лига 1
Стало известно, когда Месси может дебютировать за «ПСЖ» 2
02:44 · Франция. Лига 1
ПСЖ - Страсбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:43 · Франция. Лига 1
Головин снова получил травму 1
13 Августа
23:51 · Франция. Лига 1
«Монако» снова ничего не получил от подавляющего перевеса в матче Лиги 1 1
21:30 · Франция. Лига 1
«Лорьян» - «Монако» - 1:0 (закончен)
21:29 · Франция. Лига 1
«Реал» собирается сделать официальный запрос по Мбаппе 1 слухи
21:04 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Мы рады, что с нами Месси»
Все новости
Рекомендуем
 