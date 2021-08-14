Ди Мария: «Я играл с Роналду, Мбаппе, Неймаром, но никто из них не похож на Месси»

Аргентинский вингер «ПСЖ» Анхель ди Мария высказался о звездном новичке команды Лионеле Месси. 34-летний нападающий перешел в парижский клуб на этой неделе, заключив двухлетнее соглашение с возможностью продления на сезон.

«За свою карьеру я поиграли со многими звездными футболистами. Я был в одной команде с Роналду, Мбаппе, Неймаром. Могу сказать с уверенностью, что никто из них не похож на Месси», - передает слова Анхеля инсайдер Танкреди Палмери в твиттер-аккунте.

Ранее стало известно, что Месси может дебютировать за новую команду в конце августа. Аргентинский голеадор будет выступать за парижан под 30-м номером.