​Почеттино – о Мбаппе: «Руководству не нужно меня успокаивать»

На пресс-конференции перед матчем против «Страсбурга» наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино получил вопрос по поводу будущего Килиана Мбаппе.

Слухи говорят о намерении «Реала» подписать Мбаппе до закрытия летнего трансферного окна. При этом президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи на днях заявил, что Килиан останется в команде.

«Президенту клуба и спортивному директору не нужно меня успокаивать, потому что, как сказал президент, Мбаппе является нашим футболистом. Я являюсь тренером «ПСЖ», и я хочу иметь лучших футболистов в своём распоряжении. Того же хотят и другие тренеры», - высказался Почеттино.