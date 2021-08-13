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​Почеттино – о Мбаппе: «Руководству не нужно меня успокаивать»

13 Августа 2021 • 17:51 Комментировать
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На пресс-конференции перед матчем против «Страсбурга» наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино получил вопрос по поводу будущего Килиана Мбаппе.

Слухи говорят о намерении «Реала» подписать Мбаппе до закрытия летнего трансферного окна. При этом президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи на днях заявил, что Килиан останется в команде.

«Президенту клуба и спортивному директору не нужно меня успокаивать, потому что, как сказал президент, Мбаппе является нашим футболистом. Я являюсь тренером «ПСЖ», и я хочу иметь лучших футболистов в своём распоряжении. Того же хотят и другие тренеры», - высказался Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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