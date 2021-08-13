Ди Мария: «Мбаппе останется в «ПСЖ», он не найдёт команду сильнее»

Вингер «ПСЖ» Анхель ди Мария отреагировал на слухи о возможном уходе из парижского клуба звездного нападающего Килиана Мбаппе. У игрока истекает контракт следующим летом, и он якобы хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

«Килиан останется с нами, несмотря на то, что его хотят подписать многие европейские гранды. Сейчас в Париже очень сильная команда, вряд ли он захочет покинуть нас. Мбаппе нигде не найдет такой мощный коллектив», - передает слова аргентинца ESPN.

В летнее трансферное окно ряды «ПСЖ» пополнили Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма, Джорджиньо Вейналдум, Ашраф Хакими и Лионель Месси.