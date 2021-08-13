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Франция. Лига 1

Ди Мария: «Мбаппе останется в «ПСЖ», он не найдёт команду сильнее»

13 Августа 2021 • 08:52 Комментировать (2)
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Вингер «ПСЖ» Анхель ди Мария отреагировал на слухи о возможном уходе из парижского клуба звездного нападающего Килиана Мбаппе. У игрока истекает контракт следующим летом, и он якобы хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

«Килиан останется с нами, несмотря на то, что его хотят подписать многие европейские гранды. Сейчас в Париже очень сильная команда, вряд ли он захочет покинуть нас. Мбаппе нигде не найдет такой мощный коллектив», - передает слова аргентинца ESPN.

В летнее трансферное окно ряды «ПСЖ» пополнили Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма, Джорджиньо Вейналдум, Ашраф Хакими и Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Анхель Ди Мария Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
13 Августа 2021 в 09:16
Врёт Де Мария, ибо "в мире нет ещё пока, команды лучше Спартака" :)))
Ale10JUFC
13 Августа 2021 в 09:07
Состав конечно у ПСЖ набрался очень звездный и сильный по именам, но играет команда, так что эти суждения что ПСЖ уже всех победил и всюду чемпион уже напрягает,. К новому году будет видно насколько ПСЖ силен и какие победы у них потенциально будут. Достаточно вспомнить прошлый сезон Лиги 1 , в которой Лиль стал чемпионом, ну и что у ПСЖ в прошлом сезоне не было самого сильного состава во Франции?
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