Месси: «Без понятия, какую позицию займу на поле, это проблема Почеттино»

Звездный новичок «ПСЖ» Лионель Месси пока не знает, на какой позиции будет выступать за французскую команду.

«До перехода в «ПСЖ» я пообщался с Почеттино. Маурисио заявил, что с нетерпением ждет моего трансфера. Однако тогда мы не общались насчет тактики. Поэтому я без понятия, какую позицию займу на поле. Это уже проблема тренера. Думаю, у всех получится адаптироваться», - приводит слова 34-летнего аргентинского футболиста El Pais.

О трансфере Месси в парижский гранд было объявлено в начале текущей недели. Лео заключил с клубом контракт по схеме «2+1». За новую команду аргентинский голеадор будет выступать под номером 30.