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Франция. Лига 1

Месси: «Без понятия, какую позицию займу на поле, это проблема Почеттино»

13 Августа 2021 • 08:08 Комментировать (15)
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Звездный новичок «ПСЖ» Лионель Месси пока не знает, на какой позиции будет выступать за французскую команду.

«До перехода в «ПСЖ» я пообщался с Почеттино. Маурисио заявил, что с нетерпением ждет моего трансфера. Однако тогда мы не общались насчет тактики. Поэтому я без понятия, какую позицию займу на поле. Это уже проблема тренера. Думаю, у всех получится адаптироваться», - приводит слова 34-летнего аргентинского футболиста El Pais.

О трансфере Месси в парижский гранд было объявлено в начале текущей недели. Лео заключил с клубом контракт по схеме «2+1». За новую команду аргентинский голеадор будет выступать под номером 30.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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K.karitch
13 Августа 2021 в 08:31
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