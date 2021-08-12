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Франция. Лига 1

​Месси не получит подписной бонус от «ПСЖ»

12 Августа 2021 • 19:29 Комментировать
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Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» не включает в себя бонус за подписание. Об этом сообщает Le Parisien, ссылаясь на информацию от представителей и советников клуба. На этом фоне источник предполагает, что контракт Месси предусматривает различные бонусы другого характера.

Напомним, что Лионель Месси на днях заключил с «ПСЖ» контракт на два ближайших сезона с возможностью продления ещё на один год. Сообщалось, что аргентинец будет зарабатывать в Париже 41 миллион евро за сезон.

Добавим, что в четверг Лионель Месси провёл первую тренировку в «ПСЖ». Возможно, аргентинец сможет дебютировать в Лиге 1 уже 14 августа в игре со «Страсбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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