​Месси не получит подписной бонус от «ПСЖ»

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» не включает в себя бонус за подписание. Об этом сообщает Le Parisien, ссылаясь на информацию от представителей и советников клуба. На этом фоне источник предполагает, что контракт Месси предусматривает различные бонусы другого характера.

Напомним, что Лионель Месси на днях заключил с «ПСЖ» контракт на два ближайших сезона с возможностью продления ещё на один год. Сообщалось, что аргентинец будет зарабатывать в Париже 41 миллион евро за сезон.

Добавим, что в четверг Лионель Месси провёл первую тренировку в «ПСЖ». Возможно, аргентинец сможет дебютировать в Лиге 1 уже 14 августа в игре со «Страсбургом».