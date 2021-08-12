Мбаппе встретится с президентом «ПСЖ» в начале следующей недели

Нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе встретится с президентом клуба Несером Аль-Хэлаифи в начале следующей недели. На встрече футболист объявит о решении о своём будущем. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как известно, будущее Килиана Мбаппе всё ещё не определено. В парижском клубе надеются, что француз не покинет команду этим летом, учитывая подписание Лионеля Месси. Однако футболиста уже долгое время связывают с мадридским «Реалом». «Сливочные» готовы предложить игроку шестилетнее соглашение с зарплатой 25 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Килиан Мбаппе провел за «ПСЖ» 31 матч в рамках французской Лиги 1, забив 27 голов и отдав 7 голевых передач.