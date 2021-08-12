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Франция. Лига 1

​Для подписания Месси «ПСЖ» использовал криптовалюту

12 Августа 2021 • 15:22 Комментировать
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Для подписания контракта с Лионелем Месси «ПСЖ» использовал криптовалюту. Об этом сообщается на официальном сайте французского гранда.

«Лионель Месси стал первым в мире большим футболистом, для подписания которого использовались токены фанатов «ПСЖ».

Включение токенов фанатов «ПСЖ» в подписной бонус игрока связывает Месси с миллионами болельщиков клуба по всему миру. Этот шаг делает «ПСЖ» одной из самых инновационных спортивных франшиз в мире.

Внедрение токенов является прекрасной иллюстрацией того, что клуб постоянно находит способы диверсификации своих потоков доходов, чтобы развиваться как глобальный бренд», - говорится в заявлении «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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