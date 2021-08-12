Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи накануне снова высказался по поводу будущего нападающего Килиана Мбаппе. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Мельчор Руис, Мбаппе недоволен тем фактом, что Аль-Хелаифи оказывает на него публичное давление. Так, президент «ПСЖ» говорит о желании Килиана остаться, хотя сам футболист не хочет подписывать новый контракт с грандом Лиги 1.

Напомним, что действующий трудовой договор между Килианом Мбаппе и «ПСЖ» рассчитан до завершения сезона 2021/2022. Если Мбаппе не продлит контракт, то парижане следующим летом рискуют потерять игрока бесплатно.