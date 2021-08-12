Капелло: «Поход на матч «ПСЖ» будет сравним с посещением театра Ла Скала»

Бывший главный тренер сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло оценил летнюю трансферную кампанию французского «ПСЖ».

«Мы станет свидетелями чего-то невероятного. Поход на матч «ПСЖ» будет сравним с посещением оперного театра Ла Скала.

Почему звезды не едут в Италию? Было время, когда они приезжали в Серию А, однако все поменялось», - передает слова специалиста Tuttomercatoweb.

На днях стало известно о переходе в «ПСЖ» звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси. Также этим летом состав парижского клуба пополнили защитники Серхио Рамос и Ашраф Хакими, полузащитник Джорджиньо Вейналдум, а также голкипер Джанлуиджи Доннарумма.