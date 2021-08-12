Рамос предлагал Месси остановиться у него дома

Защитник Серхио Рамос, ставший игроком «ПСЖ» этим летом, предлагал другому новичку команды Лионелю Месси остановиться у него на первое время. Об этом рапортует AS.

«Если ты хочешь жить в доме, а не в гостинице, то можешь остановиться у меня», - предложил Серхио аргентинцу.

Напомним, что Рамос и Месси долгое время были принципиальными соперниками. Серхио выступал за мадридский «Реал», а Лионель защищал цвета каталонской «Барселоны». Этим летом футболисты перебрались в «ПСЖ».

Ранее защитник поприветствовал аргентинца в Париже посредством своего инстаграм-аккаунта.