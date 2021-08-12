Месси: «Начинается новый этап в моей жизни»

Звездный новичок французского «ПСЖ» Лионель Месси обратился к своим поклонникам посредством страницы в «Инстаграме».

«Начинается новый этап в моей жизни. Приступаю к нему с огромной мотивацией и желанием продолжать улучшаться с каждым днем. Буду работать над выполнением целей клуба», - гласит сообщение 34-летнего аргентинца в социальной сети.

На вчерашней пресс-конференции Месси заявил, что намерен выиграть Лигу чемпионом вместе с парижским клубом.

Напомним, что Лионель подписал с французами трудовой договор по схеме «2+1». В составе команды он будет выступать под 30-м номером.