Серхио Рамос отреагировал на трансфер Месси в «ПСЖ»

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, перешедший в «ПСЖ» этим летом, обратился к новичку парижского клуба Лионелю Месси, ранее выступавшему за каталонскую «Барселону».

«Вот бы кто сказал нам об этом раньше. Да, Лео? Приветствую», - гласит сообщение испанского футболиста в инстаграм-аккаунте.

Месси заключил с парижским грандом двухлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон. За новую команду-летний аргентинский голеадор будет выступать под номером 30. Заработная плата Лионеля, согласно данным СМИ, составит порядка 41 миллиона евро в год.