​В «ПСЖ» хотят увеличить количество мест на стадионе после подписания Месси

В среду Лионель Месси был представлен как футболист «ПСЖ» по ходу пресс-конференции. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил о намерении клуба расширить домашний стадион «Парк де Пренс».

«Парк де Пренс» очень маленький», - посетовал Аль-Хелаифи, чьи слова приводит Le Parisien. «Нам нужно обсудить эту ситуацию с мэром Парижа. Мне нравится наш стадион, но его нужно увеличить. Это важно для будущего. Каждый большой клуб имеет стадион на 80 тысяч зрителей. Расширить «Парк де Пренс» - наша обязанность».

На сегодняшний день стадион «Парк де Пренс» способен принять около 48 тысяч болельщиков.