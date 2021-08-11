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Франция. Лига 1

​В «ПСЖ» хотят увеличить количество мест на стадионе после подписания Месси

11 Августа 2021 • 16:42 Комментировать (1)
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В среду Лионель Месси был представлен как футболист «ПСЖ» по ходу пресс-конференции. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил о намерении клуба расширить домашний стадион «Парк де Пренс».  

«Парк де Пренс» очень маленький», - посетовал Аль-Хелаифи, чьи слова приводит Le Parisien. «Нам нужно обсудить эту ситуацию с мэром Парижа. Мне нравится наш стадион, но его нужно увеличить. Это важно для будущего. Каждый большой клуб имеет стадион на 80 тысяч зрителей. Расширить «Парк де Пренс» - наша обязанность».

На сегодняшний день стадион «Парк де Пренс» способен принять около 48 тысяч болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Парк де Пренс Нассер Аль-Хелаифи
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
11 Августа 2021 в 16:56
Вы лучше зарплату ему увеличьте, а то замучает своими капризами.
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