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Франция. Лига 1

Жена Месси высказалась после перехода игрока в «ПСЖ» фото

11 Августа 2021 • 16:21 Комментировать
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Супруга Лионеля Месси Антонелла Роккуццо сделала публикацию на своей страничке в «Инстаграме» после представления футболиста в «ПСЖ».

«Замечательный этап подошёл к концу, но открывается новая глава, полная возможностей! Поначалу все изменения сложны, но вместе мы продолжим писать нашу историю. Мы любим тебя, Лео Месси, и мы с тобой во всём», - написала Антонелла в подписи к семейной фотографии на стадионе «Парк де Пренс».

 

Напомним, что Лионель Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента. Аргентинец будет выступать за французский гранд с номером «30» на футболке.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Антонелла Роккуццо
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