Супруга Лионеля Месси Антонелла Роккуццо сделала публикацию на своей страничке в «Инстаграме» после представления футболиста в «ПСЖ».

«Замечательный этап подошёл к концу, но открывается новая глава, полная возможностей! Поначалу все изменения сложны, но вместе мы продолжим писать нашу историю. Мы любим тебя, Лео Месси, и мы с тобой во всём», - написала Антонелла в подписи к семейной фотографии на стадионе «Парк де Пренс».

Напомним, что Лионель Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента. Аргентинец будет выступать за французский гранд с номером «30» на футболке.