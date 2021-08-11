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​Месси сопоставил Верратти с Хави и Иньестой

11 Августа 2021 • 14:43 Комментировать (1)
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Во время пресс-конференции по случаю своего перехода в «ПСЖ» Лионель Месси получил вопрос по поводу хавбека команды Марко Верратти.

«Может ли Верратти стать Хави или Иньестой в «ПСЖ»? Да, без сомнения. В течение многих лет Верратти показывал, что он является великим футболистом, лучшим в мире на своей позиции. «Барселона» пыталась его подписать, но всё изменилось. Теперь я приехал в команду, где играет он», - высказался Месси.

Напомним, что 28-летний Марко Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года после перехода из итальянской «Пескары». За парижан Верратти провёл 346 матчей, в которых забил 9 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Андрес Иньеста ПСЖ Хави Эрнандес Марко Верратти
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
11 Августа 2021 в 16:54
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