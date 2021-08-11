​Месси сопоставил Верратти с Хави и Иньестой

Во время пресс-конференции по случаю своего перехода в «ПСЖ» Лионель Месси получил вопрос по поводу хавбека команды Марко Верратти.

«Может ли Верратти стать Хави или Иньестой в «ПСЖ»? Да, без сомнения. В течение многих лет Верратти показывал, что он является великим футболистом, лучшим в мире на своей позиции. «Барселона» пыталась его подписать, но всё изменилось. Теперь я приехал в команду, где играет он», - высказался Месси.

Напомним, что 28-летний Марко Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года после перехода из итальянской «Пескары». За парижан Верратти провёл 346 матчей, в которых забил 9 голов.