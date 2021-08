В среду Лионель Месси был представлен в качестве футболиста «ПСЖ». Звёздный аргентинец в компании президента клуба Нассера Аль-Хелаифи ответил на многие вопросы представителей СМИ на пресс-конференции. После этого Месси вышел к болельщикам клуба. Соответствующее видео показала пресс-служба гранда Лиги 1.

Фанаты устроили Месси горячий приём, используя барабаны и пиротехнику. Футболист поприветствовал болельщиков своей новой команды.

The moment Leo Messi met with the fans! #PSGxMESSIpic.twitter.com/x30NhCRQEx