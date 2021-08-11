Президент «ПСЖ» рассказал о будущем Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался насчет будущего в команде звездного форварда Килиана Мбаппе. Ранее стало известно, что 22-летний игрок хочет сменить клубную прописку до конца августа.

«Килиан является игроком «ПСЖ». Я все знаю о его будущем. Он хочет выступать за сильную команду. Сейчас «ПСЖ» сильнее некуда. У Мбаппе нет причин для ухода. Он останется», - передает слова президента клуба RMC Sport.

Контракт Мбаппе с парижским грандом истекает летом 2022 года. Форвард не горит желанием продлевать сотрудничество. Если верить СМИ, он хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».