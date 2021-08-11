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Франция. Лига 1

Президент «ПСЖ» рассказал, как клубу удалось подписать Месси

11 Августа 2021 • 13:27 Комментировать (1)
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Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, как клубу удалось подписать аргентинца Лионеля Месси и не нарушить при этом правила финансового фэйр-плей.

«Наш клуб всегда придерживается ФФП. Как только у нас появился шанс подписать Лео, мы сделали это. Если бы у нас не было такой возможности, его бы не оказалось в «ПСЖ». Месси - серьезный актив для нас. Очень надеюсь, что Лионель не затребует большую зарплату. В любом случае клуб будет соблюдать финансовый фэйр-плей», - поведал руководитель на пресс-конференции.

Месси подписал с парижским клубом контракт по схеме «2+1». За французскую команду 34-летний форвард будет выступать под номером 30.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Kruner
11 Августа 2021 в 13:41
Журналисты такие журналисты. Смотрел его в прямом эфире, после его слов что Лео очень хороший актив,он с улыбкой на лице пошутил ,сказав при этом Если конечно Лео не попросит повышения в зарплате.
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