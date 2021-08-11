Президент «ПСЖ» рассказал, как клубу удалось подписать Месси

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, как клубу удалось подписать аргентинца Лионеля Месси и не нарушить при этом правила финансового фэйр-плей.

«Наш клуб всегда придерживается ФФП. Как только у нас появился шанс подписать Лео, мы сделали это. Если бы у нас не было такой возможности, его бы не оказалось в «ПСЖ». Месси - серьезный актив для нас. Очень надеюсь, что Лионель не затребует большую зарплату. В любом случае клуб будет соблюдать финансовый фэйр-плей», - поведал руководитель на пресс-конференции.

Месси подписал с парижским клубом контракт по схеме «2+1». За французскую команду 34-летний форвард будет выступать под номером 30.