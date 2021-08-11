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Франция. Лига 1

Месси рассказал, когда дебютирует за «ПСЖ»

11 Августа 2021 • 13:06 Комментировать
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Звездный нападающий Лионель Месси во время пресс-конференции ответил на вопрос, когда состоится его дебют за «ПСЖ».

«Пока даже не знаю, честно. Я только вышел из отпуска. Накануне пообщался с представителями клубы, мы обсудили детали тренировочного процесса. Постараюсь дебютировать как можно скорее. Когда клуб решит, что я полностью готов, тогда появлюсь на поле», - рассказал 34-летний футболист.

Ранее Лионель заявил о намерении выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов.

Контракт аргентинца рассчитан до лета 2023 года. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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