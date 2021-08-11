Месси: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси в эти минуты дает пресс-конференцию на домашнем стадионе парижского гранда. В частности, аргентинец оценил шансы команды на победу в Лиге чемпионов.

«Думаю, «ПСЖ» готов к триумфу в Лиге чемпионов. Клуб оформил серьезные трансферы, которые приблизили команду к долгожданному трофею. Приложу все силы для достижения этой цели. Я мечтаю снова выиграть Лигу чемпионов», - заявил 34-летний нападающий во время общения с журналистами.

Месси подписал с парижанами двухлетний контракт с возможностью пролонгации на сезон. За французский коллектив Лионель будет выступать под 30 номером.

Добавим, что «ПСЖ» продал 250 тысяч футболок Месси за стартовый час.