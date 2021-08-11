Мбаппе настроен покинуть «ПСЖ» до конца лета

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб в текущее трансферное окно, утверждает AS. 22-летний футболист окончательно отказался продлевать контракт и желает попробовать свои силы в другом чемпионате.

Среди наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Мбаппе называется мадридский «Реал». Француз заинтересован таком варианте, однако пока не получал конкретных предложений от руководства «королевского» клуба.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Килиан провел 31 встречу, отметившись 27 забитыми мячами и семью голевыми передачами. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.