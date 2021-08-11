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Франция. Лига 1

Мбаппе настроен покинуть «ПСЖ» до конца лета

11 Августа 2021 • 12:14 Комментировать (3)
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Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб в текущее трансферное окно, утверждает AS. 22-летний футболист окончательно отказался продлевать контракт и желает попробовать свои силы в другом чемпионате.

Среди наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Мбаппе называется мадридский «Реал». Француз заинтересован таком варианте, однако пока не получал конкретных предложений от руководства «королевского» клуба.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Килиан провел 31 встречу, отметившись 27 забитыми мячами и семью голевыми передачами. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Kruner
11 Августа 2021 в 13:04
Вы послушайте пресс конференцию сегодня с Месси. Президент ПСЖ четко сказал что Мбаппе никуда не уходит
Don sangre
11 Августа 2021 в 12:31
Да с приходом Месси конкуренция увеличится Мбаппе через чур расскрученный футболист. На Евро как то ничего особенного не показал.
K.karitch
11 Августа 2021 в 12:31
И правильно. Гном начнёт наводить свои подземные порядки, трясти бородёнкой, а зачем чемпиону мира это надо?
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