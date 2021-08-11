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Франция. Лига 1

«ПСЖ» продал 250 тысяч футболок Месси за стартовый час

11 Августа 2021 • 11:17 Комментировать (8)
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Во вторник, 10 августа, было объявлено о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси во французский «ПСЖ». Стороны подписали двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

Переход 34-летнего форварда вызвал невероятный бум среди поклонников парижского клуба. За стартовый час продаж было реализовано 250 тысяч футболок с фамилией аргентинца.

Кроме того, отмечен серьезный приплыв подписчиков в инстаграм-аккаунт «ПСЖ». На страницу клуба в социальной сети подписались более пяти миллионов человек.

До перехода в парижский клуб Лионель выступал за каталонскую «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Devito792@gmail.com
11 Августа 2021 в 12:48
Уйдет Мбаппе, Месси сменит игровой номер и всё по новой.
HG2017
11 Августа 2021 в 11:34
Вот кто эти (люди?), что в первый час скупают майки и подписываются на инсту??
Id152079006
11 Августа 2021 в 12:31
Дебилы, бл@@ь!
White_Shark
11 Августа 2021 в 11:30
Порассуждаем. Чтобы набить 250 тысяч футболок - нужны все набивщики Франции, не думаю, что у ПСЖ авторизованных их больше 2-3. А 250 тысяч - это только за первый час. Представьте себе сколько их набито в целом. Миллион, два миллиона... Чтобы приготовить столько футболок с набивкой нужна уйма времени. И, учитывая всё вышесказанное, главный вывод - представьте себе насколько заранее всё было уже известно...
Tristarm
11 Августа 2021 в 11:52
Продали уважаемый, а не доставили тебе прямо в руки, это огромная разница.
Klimenko-Sergey
11 Августа 2021 в 12:34
именно ) допечатают за пару недель)) к тому же, это могут быть не все чисто для себя покупатели, вероятно, перекупщики тоже имеют место быть
Милка
11 Августа 2021 в 13:02
Sales-in
Милка
11 Августа 2021 в 13:01
Предзаказ это тоже продажа. Контракт на поставку это тоже продажа. И неважно,что конечный потребитель получит эту футболку через год. Sales-in & sales-out другими словами
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