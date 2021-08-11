«ПСЖ» продал 250 тысяч футболок Месси за стартовый час

Во вторник, 10 августа, было объявлено о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси во французский «ПСЖ». Стороны подписали двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

Переход 34-летнего форварда вызвал невероятный бум среди поклонников парижского клуба. За стартовый час продаж было реализовано 250 тысяч футболок с фамилией аргентинца.

Кроме того, отмечен серьезный приплыв подписчиков в инстаграм-аккаунт «ПСЖ». На страницу клуба в социальной сети подписались более пяти миллионов человек.

До перехода в парижский клуб Лионель выступал за каталонскую «Барселону».