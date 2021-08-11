Пресс-служба «ПСЖ» разместила в клубном инстаграм-аккаунте ролик, где показала, как провел первый день в столице Франции аргентинский нападающий Лионель Месси. На видео можно увидеть, как звездный игрок прилетел в Париж, прошел медосмотр, подписал контракт и прибыл на стадион команды.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» стал игроком парижского гранда во вторник, 10 августа. Лео заключил с клубом двухлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон.

Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. В конце июня у 34-летнего аргентинца истек контракт с каталонской «Барселоной», за которую он выступал с 2005 года.