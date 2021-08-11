Звезда НБА Карри прокомментировал переход Месси в «ПСЖ»

Звезда НБА Стефен Карри поделился мнением о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси во французский «ПСЖ». Накануне парижский гранд объявил о подписании шестикратного обладателя «Золотого мяча».

«У Месси прекрасный вкус. Удачи тебе в «ПСЖ», - гласит сообщение Карри в твиттер-аккаунте.

Месси заключил с парижским клубом контракт на два года. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон. За новую команду Лионель будет выступать под номером 30.

Аргентинец всю карьеру провел в «Барселоне». Стороны не смогли подписать новый договор из-за финансовых трудностей каталонского клуба.