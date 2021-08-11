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Франция. Лига 1

Реакция Роналдиньо на трансфер Месси в «ПСЖ»

11 Августа 2021 • 08:30 Комментировать (3)
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Бывший игрок сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Роналдиньо отреагировал на трансфер аргентинского форварда Лионеля Месси во французский «ПСЖ».

«Я был рад играть за этот клуб, поэтому доволен переходом Месси. Желаю ему испытать здесь много положительных эмоций. У команды невероятный, звездный состав. Веет запахом чемпионов», - написал бразилец в своем твиттер-аккаунте.

О переходе 34-летнего аргентинца в «ПСЖ» было объявлено вчера, 10 августа. Стороны заключили двухлетнее соглашение с возможностью продления на один сезон. В ближайшее время состоится пресс-конференция Лео на домашней арене парижского клуба.

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Роналдиньо Лионель Месси
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
11 Августа 2021 в 08:55
Списагный летчик.... Хотя когда-то мог... Мог
Ale10JUFC
11 Августа 2021 в 09:18
Его игра по красоте и азарту завораживала больше всего. Было видно как он кайфует от того ,что он делает. ОТ самого процесса не меньше чем от результата.( Я про Роналдиньо если что)
ARTUR
11 Августа 2021 в 10:32
этот летчик до сих пор лучший , по владению мячом , видению игры , эстетике футбола , тому же Месси до него как раком до Китая
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