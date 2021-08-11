Реакция Роналдиньо на трансфер Месси в «ПСЖ»

Бывший игрок сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Роналдиньо отреагировал на трансфер аргентинского форварда Лионеля Месси во французский «ПСЖ».

«Я был рад играть за этот клуб, поэтому доволен переходом Месси. Желаю ему испытать здесь много положительных эмоций. У команды невероятный, звездный состав. Веет запахом чемпионов», - написал бразилец в своем твиттер-аккаунте.

О переходе 34-летнего аргентинца в «ПСЖ» было объявлено вчера, 10 августа. Стороны заключили двухлетнее соглашение с возможностью продления на один сезон. В ближайшее время состоится пресс-конференция Лео на домашней арене парижского клуба.