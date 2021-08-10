Кто может покинуть «ПСЖ» из-за Месси

Переход Лионеля Месси в «Барселону» – сто процентов главный трансфер этого лета. Если смотреть по фамилиям, то у парижского клуба сейчас однозначно самый именитый и звёздный состав. Не исключено, что после перехода Лео «ПСЖ» придётся расстаться с некоторыми футболистами.

Состав «ПСЖ» сейчас больше похож на футбольный симулятор, когда в одну команду можно купить едва ли не всех звёзд мирового футбола. Атакующее трио Неймар-Мбаппе-Неймар – просто бомба. Но останется ли оно на этот сезон? Кто же может уйти из «ПСЖ» после трансфера Лионеля.

МАУРО ИКАРДИ

Пожалуй, самый очевидный кандидат на выход – это соотечественник Месси Мауро Икарди. Между ним и Лео уже давно напряжённые отношения.

В своё время Месси в академии «Барселоны» сдружился с Макси Лопесом. Бывшая жена Макси Ванда Наре родила Лопесу троих сыновей, но в 2013-м она изменила ему как раз с Мауро Икарди. Дальше – больше. Нара ушла от Лопесу к Икарди, регулярно обливая бывшего супруга грязью.

Сам Макси отказывается общаться с Икарди, а Лео, будучи близким другом Лопеса, поддержал его в этой ситуации. Дело дошло даже до того, что в Икарди не поехал на ЧМ-2018 в Россию из-за того, что Месси настоял на том, чтобы Мауро не приглашали в национальную сборную Аргентины.

Велика вероятность, что Лео потребует боссов «ПСЖ», чтобы ноги Икарди в Париже не было.

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АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ

С другим своим соотечественником у Месси вполне себе приятельские отношения. Ди Мария формально выступает на такой же позиции, что и Месси – правого вингера. Понятное дело, что если все будут здоровы, Месси будет играть в основе.

Но не будем забывать о том, что Месси может легко менять позицию на поле, в то время как ди Мария достаточно одноплановый игрок, который практически никогда не изменяет своему правому крылу атаки.

ПАБЛО САРАБИЯ

Ещё один правый вингер в составе парижан, у которого практически нет шансов на попадание в основу при здоровом Месси. В прошлом сезоне во всех турнирах Сарабия провёл 37 матчей, забил 7 голов и сделал лишь 4 результативные передачи – весьма скромные показатели, с которыми будет крайне трудно конкурировать за место в основе «ПСЖ».

КИЛИАН МБАППЕ

Да-да, не удивляйтесь. Самый дорогой игрок в составе «ПСЖ» может покинуть парижский клуб с приходом Месси. О возможном уходе Мбаппе начали говорить ещё в прошлом сезоне, но Килиан принял решение остаться в Париже.

Сейчас у Мбаппе остаётся всего один год по контракту, так что если продавать Килиана, то в этом году, иначе в следующем он может уйти бесплатно.

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Мадридский «Реал» давно положил глаз на Килиана, надеясь, что он станет преемником Карима Бензема. Сам Мбаппе уже всем всё доказал во Франции, и не нужно быть пророком, чтобы догадаться о его планах попробовать себя вне родной страны.

«Реал» сейчас уже не тот звёздный клуб, что был во времена Криштиану Роналду. Эден Азар не оправдал возложенных надежд, и теперь «королевский» клуб в поисках нового лидера. Будет им Мбаппе или Холланд – покажет время, но то, что «Реал» будет искать звёздного форварда сомнений не вызывает.