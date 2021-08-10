«ПСЖ» намерен подписать Камавинга

«ПСЖ» намерен подписать полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, передаёт FootMercato. Сообщается, что парижане намерены предложить 50 миллионов евро за молодого игрока.

Сам Камавинга хочет перейти в другой чемпионат, однако руководство «ПСЖ» намерено его переубедить. Источник отмечает, что именно парижский клуб является фаворитом в борьбе за игрока, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

Напомним, что Камавинга является воспитанником «Ренна». Его контракт с клубом действует до июня 2022 года и он не хочет его продлевать.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отказался от трансфера полузащитника «МЮ» Поля Погба.