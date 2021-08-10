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Франция. Лига 1

«ПСЖ» намерен подписать Камавинга

10 Августа 2021 • 18:30 Комментировать
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«ПСЖ» намерен подписать полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, передаёт FootMercato. Сообщается, что парижане намерены предложить 50 миллионов евро за молодого игрока.

Сам Камавинга хочет перейти в другой чемпионат, однако руководство «ПСЖ» намерено его переубедить. Источник отмечает, что именно парижский клуб является фаворитом в борьбе за игрока, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

Напомним, что Камавинга является воспитанником «Ренна». Его контракт с клубом действует до июня 2022 года и он не хочет его продлевать.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отказался от трансфера полузащитника «МЮ» Поля Погба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн ПСЖ Эдуардо Камавинга Трансферы футбола - лето 2021
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